Мбаппе хотел бы поиграть в «Реале» или «Ливерпуле». Он много думает о своем будущем в «ПСЖ»

Будущее форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе остается неопределенным.
ESPN сообщает, что 22-летний француз очень много думает о своем будущем, особенно о том, останется ли в парижском клубе или нет.
Его мечта, как отмечается, играть за «Реал», но он знает, что мадридцы, как и другие топ-клубы, пострадали от пандемии и не могут позволить себе трансфер прямо сейчас. Вопрос финансовых трудностей еще более актуален для «Ливерпуля», где француз тоже хотел бы играть.
Мбаппе понимает, что продление контракта с «ПСЖ», вероятно, лучший вариант прямо сейчас, хотя вся ситуация давит на него. При этом форвард наладил контакт с новым тренером Маурисио Почеттино: у них состоялась отличная беседа, и футболист был доволен на тренировках.
Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до лета 2022 года.