Мбаппе хотел бы поиграть в «Реале» или «Ливерпуле». Он много думает о своем будущем в «ПСЖ»

Будущее форварда «ПСЖ» остается неопределенным.

ESPN сообщает, что 22-летний француз очень много думает о своем будущем, особенно о том, останется ли в парижском клубе или нет.

Его мечта, как отмечается, играть за , но он знает, что мадридцы, как и другие топ-клубы, пострадали от пандемии и не могут позволить себе трансфер прямо сейчас. Вопрос финансовых трудностей еще более актуален для , где француз тоже хотел бы играть.

Мбаппе понимает, что продление контракта с «ПСЖ», вероятно, лучший вариант прямо сейчас, хотя вся ситуация давит на него. При этом форвард наладил контакт с новым тренером Маурисио Почеттино: у них состоялась отличная беседа, и футболист был доволен на тренировках.

Контракт Мбаппе с действует до лета 2022 года.