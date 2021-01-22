Геннадий Орлов: «Представители Азмуна ищут ему новую команду. Думаю, летом уйдет»

Журналист Геннадий Орлов сообщил, что форвард «Зенита» может летом уйти из клуба.

«Представители Азмуна уже ведут переговоры с другими клубами. Подыскивают ему новую команду. Думаю, летом он уйдет, и это будет вполне нормально. Сердар уже столько поиграл в России, ему хочется расти, и он это не скрывает.

Все относятся к нему с пониманием. Сколько титулов он помог выиграть «Зениту», все заслуженно. Жаль, что травму получил в матче с «Уралом». Он очень полезен для «Зенита». Если будет уходить, проводим его аплодисментами», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

26-летний иранец выступает за «Зенит» с 2019 года. В этом сезоне он забил 11 голов в 15 матчах. Статистика Азмуна – здесь.

Азмун об уходе из «Зенита»: «Почему нет? Каждый спортсмен должен стремиться проявить себя на другом уровне»