Семак о травме Азмуна: «Надеемся, перелома нет. Понятно, что это связка голеностопного сустава»

Главный тренер рассказал о степени серьезности травмы, которую нападающий получил в товарищеском матче против (3:2), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Что с Азмуном? Что можно сказать о его состоянии?

– Неприятный эпизод. Надеемся, что сложной травмы и перелома удастся избежать. Сейчас понятно, что это связка голеностопного сустава. Насколько серьезное повреждение, сможем сказать в ближайшие дни.

– Какова вина Емельянова в этом эпизоде? Или это обычная игровая ситуация?

– Емельянов получил желтую карточку в этом эпизоде. Я еще не смотрел повтор, но, на мой взгляд, он потерял координацию, пытался сыграть в мяч, но не специально попал в ногу, которая уже стояла на земле. Это неприятный момент, такие чреваты серьезными травмами, – сказал Семак.

В этом сезоне Азмун забил 11 мячей в 15 играх российского чемпионата. Он делит первое место в списке бомбардиров РПЛ со своим партнером по команде Артемом Дзюбой.

Азмун получил травму в товарищеском матче с «Уралом». Его заменил Крапухин