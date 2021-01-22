Крал об алкоголе: «Не пью по ходу сезона, боюсь травм. Я слишком слаб: обычно меня рубит после одного пива»

Полузащитник «Спартака» рассказал о своем отношении к алкоголю.

– Пробовал когда-нибудь алкоголь?

– Да, конечно. Но я не пью по ходу сезона, это повышает риск травм. Боюсь этого.

Если ты играешь в элитном дивизионе, вне зависимости от чемпионата и его уровня, то должен тренироваться и играть в крайне конкурентной среде. Риск травм велик, поэтому лучше исключить алкоголь. Но во время отпуска могу себе позволить немного.

Бутылку один не выпью, потому что слишком слаб: обычно меня рубит после одного пива. Вообще алкоголь во время отпуска – это нормально, он помогает расслабиться.

– Крепкий алкоголь?

– О, нет, мне нравится что-нибудь сладкое, крепкий алкоголь вообще не для меня, – сказал Крал.

В этом сезоне игрок сборной Чехии провел за 19 матчей в и сделал три голевые передачи. Его полную статистику можно найти здесь.