Озил исключил возвращение в сборную Германии. Его словам хлопали на пресс-конференции в Турции

Полузащитник «Фенербахче» ответил на вопрос о том, может ли он вернуться в сборную .

«Когда я вступаю на определенный путь, я с него не сворачиваю. Поэтому я больше не буду играть в сборной Германии. Я желаю им успеха», – сказал Озил на пресс-конференции.

Высказывание 32-летнего игрока было встречено аплодисментами.

Также Озил исключил возвращение в Бундеслигу до конца карьеры.

Озил провел 92 матча в сборной Германии, в которых забил 23 гола. Незадолго до чемпионата мира 2018 года он сфотографировался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, что вызвало критику в Германии. После турнира Озил объявил о завершении карьеры в национальной команде, объяснив решение потоком критики.

«When I go down a path, I never turn back»



Mesut Ozil receives a huge round of applause as he says he will never play for Germany again pic.twitter.com/bUGM3DV32q