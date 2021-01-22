«Барселона» вышла в 1/4 финала Кубка, благодаря голам Месси и Де Йонгу сделав камбэк с «Райо» (2:1)

В 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» победила «Райо Вальекано» (2:1).

На Sports.ru шел текстовый онлайн игры.

Голами в составе каталонцев отметились форвард Лионель Месси и хавбек Френки де Йонг, за «Райо» отличился полузащитник Франсиско Гарсия.

Кубок Испании

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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