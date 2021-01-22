«Барселона» вышла в 1/4 финала Кубка, благодаря голам Месси и Де Йонгу сделав камбэк с «Райо» (2:1)

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В 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» победила «Райо Вальекано» (2:1).

На Sports.ru шел текстовый онлайн игры.

Голами в составе каталонцев отметились форвард Лионель Месси и хавбек Френки де Йонг, за «Райо» отличился полузащитник Франсиско Гарсия.

Кубок Испании

1/8 финала

Райо Вальекано – Барселона 1:2 (второй тайм)
Дата проведения
27 января, 23.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 63 Фран Гарсия, 1:1 – 69 Месси, 1:2 – 80 де Йонг.
Райо ВальеканоДимитриевски, Эрнандес (Адвинкула, 83), Катена, Савельич, Мартос (Паласон, 83), Хони Монтьель (Гарсия, 56), Фран Гарсия, Мартин (Суарес, 71), Комесанья, Трехо, Касми (Антоньин, 71).
БарселонаНето, Лангле, Фирпо (Педри, 68), Мингеса, Араухо, Пуч (Альба, 68), де Йонг, Бускетс, Тринкау (Дембеле, 68), Гризманн (Брэйтуэйт, 85), Месси.
Предупреждения:
Комесанья (10), Трехо (54), Дембеле (73), Суарес (89), Брэйтуэйт (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Испании

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