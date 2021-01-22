«Барселона» вышла в 1/4 финала Кубка, благодаря голам Месси и Де Йонгу сделав камбэк с «Райо» (2:1)

В 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» победила «Райо Вальекано» (2:1).
На Sports.ru шел текстовый онлайн игры.
Голами в составе каталонцев отметились форвард Лионель Месси и хавбек Френки де Йонг, за «Райо» отличился полузащитник Франсиско Гарсия.
Кубок Испании
1/8 финала
- Дата проведения
- 27 января, 23.00, «Кампо де Вальекас»
- Голы:
- 1:0 – 63 Фран Гарсия, 1:1 – 69 Месси, 1:2 – 80 де Йонг.
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Райо Вальекано –
Димитриевски, Эрнандес (Адвинкула, 83), Катена, Савельич, Мартос (Паласон, 83), Хони Монтьель (Гарсия, 56), Фран Гарсия, Мартин (Суарес, 71), Комесанья, Трехо, Касми (Антоньин, 71).
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Барселона –
Нето, Лангле, Фирпо (Педри, 68), Мингеса, Араухо, Пуч (Альба, 68), де Йонг, Бускетс, Тринкау (Дембеле, 68), Гризманн (Брэйтуэйт, 85), Месси.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.