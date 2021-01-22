В окружении Месси отрицают, что игрок и члены его семьи учат французский

В окружении нападающего «Барселоны» опровергли появившуюся информацию о том, что футболист учит французский язык.

Как пишет Diario Sport, ссылаясь на ближайшее окружение аргентинца, ни сам футболист, ни члены его семьи не занимаются изучением французского.

Вчера эти сведения распространил журналист Canal+ Жоффре Гаретье, заявив: «Месси с семьей берут уроки французского. Зачем его учить для перехода в «Сити»?»

Ранее неоднократно сообщалось об интересе «ПСЖ» к Месси. В этом сезоне форвард, срок контракта которого с «Барсой» истекает летом 2021 года, провел за клуб 17 матчей в , забил 11 мячей и сделал 2 результативные передачи.