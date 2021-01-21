Жоан Лапорта: «Заявления «ПСЖ» о желании подписать Месси неуважительны по отношению к «Барсе». Нам придется поговорить с УЕФА и ФИФА»

Кандидат в президенты «Барселоны» высказался о ситуации с истечением срока контракта форварда на фоне интереса к нему со стороны «ПСЖ».

должна быть способна сделать хорошее предложение, которое Месси примет. Это зависит от клуба. Я приму любой ответ Месси, но он должен знать условия предложения, нужно поторопиться.

Сделать убедительное предложение становится все сложнее со временем. Сейчас Месси может свободно вести переговоры с другими клубами, а у «Барсы» все еще нет президента.

Когда такие клубы, как «ПСЖ», публично заявляют о планах подписать Месси, это неуважительно по отношению к «Барсе». И мы слышим это от клуба-государства, который обходит правила. Мы не можем позволить клубам и государствам роскошь дестабилизации других клубов.

Нам придется поговорить с УЕФА и ФИФА, чтобы избежать подобных действий. должен воздержаться [от разговоров про Месси]. Это неуместно, когда другой клуб говорит о нем. На данный момент нет президента, который мог бы ответить на это неуважение», – заявил Лапорта.