Александр Головин: «Уверен, что поступил правильно, перейдя из ЦСКА в «Монако». Вернуться не хотелось»

Полузащитник «Монако» заявил, что не жалеет о переходе из .

– Переезжая в , ты вряд ли ожидал, что будешь бороться за места в середине таблицы. Ты когда-нибудь жалел о своем выборе? Может, хотел вернуться в Россию?

– Нет, не было такого, чтобы жалел или хотел вернуться. Были разные периоды за это время, в том числе и непростые моменты, но такого, чтобы жалеть или сомневаться точно не было. Уверен, что все сделал правильно, переходя из ЦСКА в «Монако».

Меня всегда тянет в Россию и при первой возможности стараюсь съездить домой, увидеть родных и близких. Но что касается карьеры, то все мысли сейчас о «Монако», о том, что нужно приносить пользу команде и подниматься как можно выше в турнирной таблице.

– Какие у тебя приоритеты на ближайший год: остаться в «Монако» или попробовать себя где-то еще в Европе?

– Как я уже сказал, сейчас связываю себя только с «Монако». Да и вообще не очень правильно мыслить так. Планы на ближайший год, два и так далее. Не нужно загадывать очень далеко вперед. Есть тренировки, ближайшие игры, о них и нужно думать. К тому же сложно рассуждать обо всем этом гипотетически. Будет предложение, тогда и будем думать, – сказал Головин.

В этом сезоне россиянин провел за «Монако» 6 матчей в Лиге 1, забил один гол и сделал три результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.