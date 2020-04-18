😲ЦСКА и «Зенит» – любимые клубы Головина в России, борщ – любимое блюдо. Анкета игрока «Монако»

Аккаунт «Монако» в твиттере опубликовал ответы полузащитника о его предпочтениях в России.

В графе «Любимый клуб» были указаны ЦСКА и .

Любимым городом Головин назвал родной Калтан, любимым спортсменом – вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, любимым блюдом – борщ, любимой знаменитостью – телеведущего , любимым исполнителем – Тимати, любимым словом – «спасибо», любимым местом отдыха – горный Алтай.

Анкета «Дорога в Россию с Головиным» представлена спонсором «Монако», южнокорейским производителем шин Hankook Tire.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году.