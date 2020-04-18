😲ЦСКА и «Зенит» – любимые клубы Головина в России, борщ – любимое блюдо. Анкета игрока «Монако»

Теги ЦСКА Зенит Монако Игорь Акинфеев премьер-лига Россия лига 1 Франция Александр Головин соцсети Тимати Иван Ургант Футбол

Аккаунт «Монако» в твиттере опубликовал ответы полузащитника Александра Головина о его предпочтениях в России.

В графе «Любимый клуб» были указаны ЦСКА и «Зенит».

Любимым городом Головин назвал родной Калтан, любимым спортсменом – вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, любимым блюдом – борщ, любимой знаменитостью – телеведущего Ивана Урганта, любимым исполнителем – Тимати, любимым словом – «спасибо», любимым местом отдыха – горный Алтай.

Анкета «Дорога в Россию с Головиным» представлена спонсором «Монако», южнокорейским производителем шин Hankook Tire.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья