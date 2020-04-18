😲ЦСКА и «Зенит» – любимые клубы Головина в России, борщ – любимое блюдо. Анкета игрока «Монако»

Аккаунт «Монако» в твиттере опубликовал ответы полузащитника Александра Головина о его предпочтениях в России.
В графе «Любимый клуб» были указаны ЦСКА и «Зенит».
Любимым городом Головин назвал родной Калтан, любимым спортсменом – вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, любимым блюдом – борщ, любимой знаменитостью – телеведущего Ивана Урганта, любимым исполнителем – Тимати, любимым словом – «спасибо», любимым местом отдыха – горный Алтай.
Анкета «Дорога в Россию с Головиным» представлена спонсором «Монако», южнокорейским производителем шин Hankook Tire.
Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году.
🛣️ Road to Russia 🇷🇺 with 𝕲𝖔𝖑𝖔𝖛𝖎𝖓— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 18, 2020
❤️ 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿𝗲𝗱 𝗯𝘆 Hankook 🚘 pic.twitter.com/GjpbImUqzA