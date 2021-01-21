Бруну о голе «Ливерпулю» со штрафного: «Кавани сказал мне бить во вратарский угол»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, что форвард Эдинсон Кавани дал ему совет, как исполнять штрафной удар, с которого португалец забил победный мяч в игре Кубка Англии с «Ливерпулем» (3:2).
«Я рад, что мы победили, вот и все. Я доволен, когда забиваю, но на самом деле неважно, кто забьет.
Я работаю над такими ударами, и этот вышел удачным. Кавани сказал мне бить во вратарский угол, и это сработало», – сказал Бруну.
Штрафной, с которого Фернандеш забил решающий гол на 78-й минуте, заработал Кавани.
No stopping Bruno Fernandes 🔥#EmiratesFACup @ManUtd pic.twitter.com/gOCxdmJbOi— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 24, 2021
«МЮ» и «Ливерпуль» дали шоу в Кубке: по очереди отыгрывались, дубля Салаха не хватило, Бруну вышел и убил со штрафного