Бруну о голе «Ливерпулю» со штрафного: «Кавани сказал мне бить во вратарский угол»

Полузащитник рассказал, что форвард дал ему совет, как исполнять штрафной удар, с которого португалец забил победный мяч в игре Кубка Англии с «Ливерпулем» (3:2).

«Я рад, что мы победили, вот и все. Я доволен, когда забиваю, но на самом деле неважно, кто забьет.

Я работаю над такими ударами, и этот вышел удачным. Кавани сказал мне бить во вратарский угол, и это сработало», – сказал Бруну.

Штрафной, с которого Фернандеш забил решающий гол на 78-й минуте, заработал Кавани.

«МЮ» и «Ливерпуль» дали шоу в Кубке: по очереди отыгрывались, дубля Салаха не хватило, Бруну вышел и убил со штрафного