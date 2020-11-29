Азар забил и отдал голевой пас в Ла Лиге впервые с октября 2019-го

громит (3:0, перерыв) в 20-м туре Ла Лиги.

Полузащитник Эден Азар поучаствовал в двух голах мадридцев: на 41-й минуте отдал результативный пас форварду , а на первой добавленной к первому тайму минуте забил сам.

Бельгийцу удалось и забить, и отдать голевой пас в матче Ла Лиги впервые с 5 октября 2019 года – тогда он успешно сыграл с «Гранадой» (4:2).

В нынешнем сезоне Азар за 7 матчей в чемпионате забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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