Артета о вылете из Кубка Англии: «Разочарованы. «Арсенал» доминировал во втором тайме»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Саутгемптон Футбол

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Саутгемптона» (0:1) и вылет из Кубка Англии.

«Очень грустно покидать турнир. Разочарованы вылетом и тем, как мы пропустили.

У нас были проблемы в первом тайме и невынужденные ошибки из-за их высокого прессинга. Во втором тайме у нас было два-три хороших момента, но этого было недостаточно.

Игра была равной. В первом тайме они выиграли много подборов. Во втором тайме мы прибавили. Мы стали больше доминировать и создавать моменты, но этого было недостаточно», – сказал Артета.

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