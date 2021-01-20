Артета о вылете из Кубка Англии: «Разочарованы. «Арсенал» доминировал во втором тайме»

Главный тренер прокомментировал поражение от (0:1) и вылет из Кубка Англии.

«Очень грустно покидать турнир. Разочарованы вылетом и тем, как мы пропустили.

У нас были проблемы в первом тайме и невынужденные ошибки из-за их высокого прессинга. Во втором тайме у нас было два-три хороших момента, но этого было недостаточно.

Игра была равной. В первом тайме они выиграли много подборов. Во втором тайме мы прибавили. Мы стали больше доминировать и создавать моменты, но этого было недостаточно», – сказал Артета.