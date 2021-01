Буффон – Роналду: «CR760! Мог бы и поменьше забить мне»

Голкипер поздравил форварда туринцев с достижением отметки в 760 голов в официальных матчах.

«Мог бы забить и поменьше голов мне 😜.



В любом случае поздравляю тебя с энным рекордом в карьере. CR...760!» – написал Буффон в твиттере.

You could have spared me a couple of goal. 😜

Anyway congratulations for your umpteenth #record in career. CR...760! pic.twitter.com/1bUUjQk1Mt