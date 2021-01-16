Футбольная ассоциация Чехии заявила, что Бицан забил 821 гол. У Роналду 760

Футбольная ассоциация Чехии выступила с заявлением о количестве голов у экс-нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана.

Вчера в матче Суперкубка Италии форвард Криштиану Роналду забил «Наполи» (2:0). Ряд статистических источников отметили, что португалец забил 760-й гол за клуб и сборную в официальных матчах, что позволило ему обойти Бицана (759 голов) и установить новый рекорд.

«По мере того, как приближается к легендарному Йозефу Бицану по количеству голов, забитых в официальных матчах, множатся вопросы о том, сколько голов забил чехословацкий бомбардир.

Ответ таков – Йозеф Бицан в официальных матчах забил 821 гол. Учитываются голы из матчей первой и второй лиг [Австрии и Чехии], национальных кубков, Кубка Центральной Европы и сборных. Товарищеские матчи не учитываются, если дело не касается национальной сборной», – говорится в заявлении чехов.

Подсчеты выполняла комиссия по истории и статистике футбольной ассоциации Чехии.

Таким образом, если руководствоваться данными подсчетами, Роналду необходимо забить еще 62 гола, чтобы обойти Бицана.

Пишут, что Роналду догнал лучшего бомбардира в истории футбола. Это не совсем точно: чтобы не осталось сомнений, нужны еще 46 голов