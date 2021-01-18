«Не думаю, что у «Ливерпуля» кризис». Тренер «Бернли» Дайч после 1:0 на «Энфилде»

Главный тренер «Бернли» подвел итоги выездного матча АПЛ с (1:0).

«Когда играешь с таким соперником, да еще в гостях, нужно прикладывать неимоверные усилия, и наши игроки потрудились на славу. У «Ливерпуля» были моменты, но не стопроцентные. Радует, что удалось забить, да еще с пенальти – нас ими не балуют!

Парадокс АПЛ в том, что мы до этого потерпели два поражения в матчах, в которых играли хорошо. А сегодня внезапно абсолютно иная картина. Вот такие казусы в Премьер-лиге.

Если бы мы сегодня проиграли, то все бы сказали: «У кризис». Я к этому привык и не обращаю внимания на разговоры. Не думаю, что у «Ливерпуля» кризис. У них была пара неудачных матчей, но такое бывает, и даже с лучшими командами», – сказал Дайч.