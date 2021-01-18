Клопп о 0:1 с «Бернли»: «Настоящий удар в лицо. Проиграть этот матч было нелегко, но «Ливерпуль» смог»

Главный тренер «Ливерпуля» подвел итоги перенесенного матча 18-го тура Премьер-лиги с (0:1).

«Настоящий удар в лицо. Ответственен за это я – вот самое простое объяснение.

Мы много владели мячом, создали несколько моментов, но не реализовали. Из-за этого в матче ничего не было решено, а вот они заработали пенальти. Алиссон сказал мне, что не трогал игрока, но я сам не видел.

Были приняты неверные решения в определенный момент. Мы совершили три заброса в штрафную, старались довести мяч до кого-нибудь из наших футболистов, но не сумели. Расставить парней по верным позициям, убедиться, что все хорошо, – моя работа.

Это жесткое поражение, которое нелегко объяснить. Мои парни не из тех, кто после 7:0 [с «Кристал Пэлас»] расслабился бы. Они усердно работали, но не добились результата. Если что-то не получается, надо стараться усерднее, чаще, дольше. Проиграть этот матч было нелегко, но нам это удалось.

Дело не в том, чтобы кого-нибудь сейчас обвинить. Надо разобраться с проблемами вместе, чем мы и займемся. В футболе дается не так много времени.

Прямо сейчас мы и не помышляем о гонке за титулом АПЛ», – сказал Клопп.

Прервалась серия «Ливерпуля» без поражений дома в АПЛ из 68 матчей. Рекорд принадлежит «Челси»