Форвард прокомментировал завоевание Суперкубка Италии в матче с (2:0), в котором он забил первый гол.

«Мы очень рады победе, она оказалась сложной, особенно учитывая кошмарное качество поля. Но мы добились своего.

Мы отнеслись к делу не так, как в матче с «Интером» (0:2). Та игра в прошлом.

Это очень важный трофей, который, как мы надеемся, придаст команде уверенности.

В Серии А «Милан» и «Интер» выступают очень сильно, но я верю, что у нас есть все для победы в турнире. Будет очень тяжело, но я верю, что мы все еще способны завоевать титул», – сказал Роналду RAI Sport.

Роналду – лучший в истории по голам в официальных матчах. Он обошел Бицана, забив 760-й мяч (Squawka)