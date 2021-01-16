Лэмпарда уволят, если результаты «Челси» не станут лучше в ближайшее время. Аллегри и Тухелю интересен клуб (Sky Sports)

Главный тренер будет отправлен в отставку, если результаты команды не станут лучше в ближайшее время, сообщает Sky Sports.

В клубе считают, с момента летнего трансферного окна команда не достигла достаточного прогресса. Определяющими для будущего специалиста станут январские матчи с «Лутоном» в Кубке Англии и с «Вулверхэмптоном» и «Бернли» в чемпионате.

Бывший тренер «Ювентуса» и экс-тренер «ПСЖ» заинтересованы в работе в «Челси», если пост тренера «синих» освободится. Руководство «Челси» пойдет на перестановки, если посчитает, что другой тренер сможет добиться большего с этим составом.

«Челси» идет на 8-м месте в АПЛ с 29 очками после 19 матчей. В 8 последних играх лондонский клуб победил лишь дважды.