Лэмпарда уволят, если результаты «Челси» не станут лучше в ближайшее время. Аллегри и Тухелю интересен клуб (Sky Sports)

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия возможные трансферы отставки Массимилиано Аллегри Томас Тухель Футбол

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард будет отправлен в отставку, если результаты команды не станут лучше в ближайшее время, сообщает Sky Sports.

В клубе считают, с момента летнего трансферного окна команда не достигла достаточного прогресса. Определяющими для будущего специалиста станут январские матчи с «Лутоном» в Кубке Англии и с «Вулверхэмптоном» и «Бернли» в чемпионате.

Бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и экс-тренер «ПСЖ» Томас Тухель заинтересованы в работе в «Челси», если пост тренера «синих» освободится. Руководство «Челси» пойдет на перестановки, если посчитает, что другой тренер сможет добиться большего с этим составом.

«Челси» идет на 8-м месте в АПЛ с 29 очками после 19 матчей. В 8 последних играх АПЛ лондонский клуб победил лишь дважды.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья