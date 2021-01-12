Лэмпард о 8-м месте «Челси»: «Я умею справляться с давлением»

Главный тренер высказался о последних результатах команды. После 19 матчей лондонцы занимают в 8-е место.

«Я занял этот пост, зная, что будет тяжело и какой будет реакция [на плохие результаты]. У нас был запрет [на трансферы], мы играли молодежью, потом в одночасье появились новые игроки, сейчас они стараются набрать оптимальную форму и адаптироваться в команде.

Нам просто нужно бороться. В середине ноября все было в радужном свете, но сейчас все не так безоблачно.

Мы не единственные, у кого есть проблемы, а я не единственный тренер, оказавшийся под давлением. Мне повезло, что я умею справляться с ним. Мне не нравится, что мы не побеждаем. Хочу, чтобы все говорили о том, что мы движемся к вершине таблицы, как это было месяц назад.

Мне лишь остается заняться тем, чтобы мы преодолели этот трудный период», – сказал Лэмпард.