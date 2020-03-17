«Еще функционирует система, которую заложил Сталин». Станислав Гридасов о российском спорте

Основатель Sports.ru, журналист в интервью Sports.ru поделился мнением о том, что российский спорт держится на советской системе.

– Когда спорт в СССР стал профессиональным?

– Процесс начал оформляться где-то в 1935-1936 годах, когда физкультурники начали получать зарплату за занятия спортом.

Поначалу это касалось только верхнего уровня сборников, но к концу Советского Союза спорт был профессиональным сверху донизу, практически до заводских команд.

– То есть нельзя сказать, что советский спорт развивался вопреки обстоятельствам? Система только помогала?

– С одной стороны, советский спорт перенимал лучшие образцы западных технологий, с другой – использовались советские ресурсные возможности.

Я прочитал сотни дел в архиве Минспорта. Это реально была классная менеджерская работа. Конечно, мы не могли вслух признать, что мы профессионалы, и вынужденно подбирали слова: «стипендии», премии для «выдающихся мастеров спорта» и так далее. Избегая «зарплат» и «окладов».

Люди прекрасно понимали, что для больших побед нужно развитие детского, массового спорта, нужна инфраструктура, тренеры, технологии, деньги. Огромная профессиональная машина.

И мы до сих пор, как мне кажется, в спорте доедаем советские достижения. По-прежнему функционирует система в том виде, в котором ее заложил Сталин. Старший – Иосиф.

– В чем ее основа?

– Вот вся система – с ДЮСШ, с институтами физкультуры, с Высшими тренерскими школами, со стадионами на балансе государства и за государственный счет, с ведомственными и региональными бюджетами, с госфинансированием всех олимпийских сборных – это все чистый .

Да, есть совсем другие примеры частного бизнеса, Галицкий тот же, но в целом каркас остался прежним, на мой взгляд, – сказал Гридасов.

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