Андрей Аршавин: «Я против уменьшения числа команд в РПЛ. Их должно быть 16-18. Надо развивать футбол в регионах»

Бывший полузащитник , работающий в клубе, высказался о возможном сокращении РПЛ.

«Изменения изменениям рознь. Я против того, чтобы уменьшалось количество команд, хотя я знаю, что у моего клуба другая позиция.

Я сейчас говорю от себя лично. Должно быть 16-18 команд, для этого надо развивать футбол в регионах. Может быть, стоит продумать систему плей-офф.

Когда у нас был полуторный чемпионат и играли в восьмерке, я как раз это застал, это было интересно для зрителей и игроков. Тогда было 1,5 года – и для этих игр хватало времени. Не знаю, в один сезон сможет ли все уместиться.

В целом я за схему в чемпионате весна-осень. Так будет намного проще», – сказал Аршавин.

РПЛ планируют сократить до 12 команд и ввести РПЛ-2. Есть два варианта – с плей-офф и лигой элитных клубов