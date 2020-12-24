«Я бы ужесточил лимит на легионеров и увеличил количество команд». Министр спорта Московской области об РПЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился мнением о возможных изменениях в формате РПЛ.

«Стоит ли сокращать РПЛ? Это большой философский вопрос. Чем больше команд, тем больше конкурентное поле. Следовательно, больше возможностей для появления новых молодых перспективных игроков.

Конечно же, хотелось бы, чтобы в лиге появлялись клубы, которые ориентировались бы на свои академии, на своих доморощенных футболистов.

Мы в погоне за какими-то именами зачастую не видим тех игроков, которые сидят на лавке, не развиваются и деградируют, хотя из них получились бы прекрасные футболисты. Тут уже пусть РФС думает.

Я бы вообще ужесточил лимит на легионеров и давал бы клубам развивать своих игроков. Все мы помним, что мы стали чемпионами Европы, но тогда в лиге не было легионеров. Как-то же справлялись. Значит, можно все-таки играть.

Плюс я бы оставил 16 команд или даже увеличил их количество. Решать, конечно, , но я бы ориентировался во всем на своих игроков», – отметил Терюшков.

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