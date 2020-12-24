Прядкин о формате РПЛ: «12+12» – возможный, но далеко не единственный вариант. Нужен анализ»

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Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал информацию о возможном изменении формата проведения турнира.

«Лига постоянно нацелена на усиление спортивной и коммерческой привлекательности соревнования, и изменение формата потенциально может этому способствовать.

Но для конкретных решений по изменению формата главной лиги нужен глубокий, комплексный подход и всесторонний анализ.

Ранее лига рассмотрела несколько сценариев, включая тот, который сейчас обсуждается в СМИ, – «12+12». Это возможный, но далеко не единственный вариант», – сообщил Прядкин.

РПЛ планируют сократить до 12 команд и ввести РПЛ-2. Есть два варианта – с плей-офф и лигой элитных клубов

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