Орлов о золотых PlayStation и айфоне Вендела: «Это вызывает упрек у наших людей – живем не так хорошо, как хотелось бы»

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу приобретения хавбеком Венделом PlayStation 5 и iPhone 12, покрытых 24-каратным золотом.

«Вендел всех озадачил, приобретя за необычную цену смартфон и приставку, похожие на золотые.

Не думаю, что они сделаны из золота, но подобные вещи говорят о культуре, воспитании. Воспитывали не наши школы, а бразильские.

Это вызывает упрек у наших людей. Все-таки живем не так хорошо, как хотелось бы.

Футболисты сами себя снимают, покупают автомобили типа Porsche. Зачем они это делают, я понять не могу», – сказал Орлов в эфире «Радио «Зенит».

Быстров о золотых PlayStation и айфоне Вендела: «Он не знает, как живет народ в 2-3 часах езды от Петербурга»