Клопп об отказе возглавить «МЮ»: «В Ливерпуле даже погода лучше, чем в Манчестере! Я на своем месте»

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал об отказе возглавить .

«Я никогда не думал что-то в духе: «А как все могло бы сложиться в Манчестере?» Ни на секунду не задумывался об этом, потому что мне здесь хорошо. Я нахожусь на своем месте. В Ливерпуле даже погода лучше, чем в Манчестере!

Мы с Алексом [Фергюсоном] общаемся. Он написал мне сообщение с текстом: «Это мой новый номер». И я воспринимаю это как большую честь. У нас действительно хорошие отношения.

С моей точки зрения, мы были друзьями, мы оба работали ради чего-то хорошего. Но он хочет, чтобы сегодня победил «Манчестер Юнайтед», а я – за «Ливерпуль». Все возможно, но мы все равно останемся друзьями», – сказал Клопп.

и «Манчестер Юнайтед» сыграют сегодня. Начало матча – в 19:30 по московскому времени. «МЮ» лидирует в таблице, опережая «красных» на три очка.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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