Жоан Лапорта: «Месси хочет остаться в «Барсе». Он готов играть здесь до тех пор, пока клуб удовлетворяет его потребности»

Кандидаты в президенты «Барселоны» , занимавший этот пост с 2003 по 2010 год, высказался о ситуации, сложившейся вокруг нападающего команды .

«Прямо сейчас Месси полностью сконцентрирован на том, чтобы догнать «Атлетико» в Ла Лиге и пройти «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Я не знаю, будет ли он готов сыграть в финале Суперкубка Испании в воскресенье, но он будет рядом с командой.

Важно, что Лео поддерживает партнеров по команде. Мне кажется, что сейчас он выглядит более счастливым, он получает удовольствие.

Я знаю, что он хочет остаться, что он сделает все ради того, чтобы играть здесь до тех пор, пока клуб предлагает ему то, что удовлетворяет его потребности», – сказал Лапорта.

В этом сезоне аргентинец отыграл 17 матчей в и забил 11 мячей. Срок его контракта с «Барсой» истекает летом 2021 года. Минувшим летом Месси хотел уйти, но клуб не отпустил его.

В президентской гонке «Барсы» осталось три кандидата (еще один снялся в слезах). Вот их программы и планы по Месси