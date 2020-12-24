«Боруссия» Дортмунд не обыграла «Майнц» (1:1), занимавший последнее место. Ройс не забил пенальти

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В 16-м туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд на своем поле не смогла выиграть у «Майнца» (1:1). 

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На гол Левина Озтуналы точным ударом ответил Тома Менье. А капитан хозяев Марко Ройс не реализовал пенальти на 76-й минуте.

«Майнц», занимавший перед этой игрой последнюю строчку, набрал 7-е очко и поднялся на 17-е место до игры «Шальке» (6 очков).

«Боруссия» с 29 баллами идет четвертой, отставая на 4 очка от лидирующей «Баварии», у которой есть матч в запасе.

Боруссия Д – Майнц 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
16 января, 17.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 57 Озтуналы, 1:1 – 73 Менье.
Боруссия ДБюрки, Хуммельс, Загаду (Аканджи, 45), Геррейру, Джан, Брандт, Санчо, Беллингем (Мукоко, 60), Менье, Ройс, Холанд.
МайнцЦентнер, Белль, Мвене, Хак, Ниакате, Латца (Штегер, 90), Боэтиюс (Тауэр, 79), Озтуналы, Баррейро, Квайсон (Онисиво, 65), Буркардт (Салаи, 79).
Предупреждения:
Мвене (40), Хак (47), Джан (68).

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