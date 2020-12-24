«Боруссия» Дортмунд не обыграла «Майнц» (1:1), занимавший последнее место. Ройс не забил пенальти

В 16-м туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд на своем поле не смогла выиграть у «Майнца» (1:1).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На гол Левина Озтуналы точным ударом ответил Тома Менье. А капитан хозяев Марко Ройс не реализовал пенальти на 76-й минуте.
«Майнц», занимавший перед этой игрой последнюю строчку, набрал 7-е очко и поднялся на 17-е место до игры «Шальке» (6 очков).
«Боруссия» с 29 баллами идет четвертой, отставая на 4 очка от лидирующей «Баварии», у которой есть матч в запасе.
- Дата проведения
- 16 января, 17.30, «Сигнал Идуна Парк»
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Боруссия Д –
Бюрки, Хуммельс, Загаду (Аканджи, 45), Геррейру, Джан, Брандт, Санчо, Беллингем (Мукоко, 60), Менье, Ройс, Холанд.
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Майнц –
Центнер, Белль, Мвене, Хак, Ниакате, Латца (Штегер, 90), Боэтиюс (Тауэр, 79), Озтуналы, Баррейро, Квайсон (Онисиво, 65), Буркардт (Салаи, 79).