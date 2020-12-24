«Боруссия» Дортмунд не обыграла «Майнц» (1:1), занимавший последнее место. Ройс не забил пенальти

В 16-м туре чемпионата Германии Дортмунд на своем поле не смогла выиграть у (1:1).

проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На гол точным ударом ответил . А капитан хозяев Марко Ройс не реализовал пенальти на 76-й минуте.

«Майнц», занимавший перед этой игрой последнюю строчку, набрал 7-е очко и поднялся на 17-е место до игры «Шальке» (6 очков).

«Боруссия» с 29 баллами идет четвертой, отставая на 4 очка от лидирующей «Баварии», у которой есть матч в запасе.

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