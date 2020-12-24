«Зенит» – самая популярная команда России в YouTube по итогам 2020 года, «Спартак» – 2-й

Теги Спартак ЦСКА Зенит Рубин Авангард премьер-лига Россия рейтинги болельщики КХЛ соцсети Футбол

«Зенит» стал самой популярной спортивной командой России в YouTube по итогам 2020 года, сообщает Deportes&Finanzas.

Рейтинг составлялся на основе количества взаимодействий – учитывались лайки, дизлайки, комментарии и просмотры.

«Зенит» занял первое место, у него 15,4 млн взаимодействий. На втором месте «Спартак» (8,79 млн), третий – ЦСКА (7,95 млн), четвертый – «Рубин» (2,79 млн). Замкнул пятерку хоккейный «Авангард» (2,47 млн).

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