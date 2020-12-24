Линекер о Руни: «Один из наших величайших игроков. Англия выиграла бы Евро-2004, не получи он травму»

Бывший форвард сборной Гари Линекер прокомментировал решение завершить игровую карьеру и стать тренером .

«Один из наших величайших футболистов всех времен завершил карьеру. Для любого игрока это непростой момент, но Руни построил поистине прекрасную карьеру.

Надеюсь, он добьется успеха вне поля с «Дерби Каунти». Удачи», – написал Линекер.

Позже Линекер ответил на комментарий одного из пользователей: «Руни прекращал играть каждый раз, когда Англия выходила на крупный турнир».

«Серьезно? Он был невероятно хорош на Евро в Португалии в 2004 году. На самом деле, я думаю, что Англия выиграла бы турнир, если бы Руни не получил травму», – заявил телеэксперт.

На Евро-2004 Руни стал самым молодым автором гола в истории финальных турниров чемпионата Европы, сделав дубль в матче против Швейцарии (вскоре рекорд был побит).

В первом тайме матча 1/4 финала против Португалии Руни получил травму. Англия проиграла тот матч по пенальти.

Всего Руни провел 120 матчей за сборную Англии, забив 53 мяча.