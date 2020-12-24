Линекер о Руни: «Один из наших величайших игроков. Англия выиграла бы Евро-2004, не получи он травму»

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал решение Уэйна Руни завершить игровую карьеру и стать тренером «Дерби Каунти».
«Один из наших величайших футболистов всех времен завершил карьеру. Для любого игрока это непростой момент, но Руни построил поистине прекрасную карьеру.
Надеюсь, он добьется успеха вне поля с «Дерби Каунти». Удачи», – написал Линекер.
Позже Линекер ответил на комментарий одного из пользователей: «Руни прекращал играть каждый раз, когда Англия выходила на крупный турнир».
«Серьезно? Он был невероятно хорош на Евро в Португалии в 2004 году. На самом деле, я думаю, что Англия выиграла бы турнир, если бы Руни не получил травму», – заявил телеэксперт.
На Евро-2004 Руни стал самым молодым автором гола в истории финальных турниров чемпионата Европы, сделав дубль в матче против Швейцарии (вскоре рекорд был побит).
В первом тайме матча 1/4 финала против Португалии Руни получил травму. Англия проиграла тот матч по пенальти.
Всего Руни провел 120 матчей за сборную Англии, забив 53 мяча.