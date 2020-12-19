Самедов стал старшим селекционером «Локо» по молодежному футболу

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Экс-полузащитник «Локомотива» Александр Самедов назначен на должность старшего селекционера клуба по молодежному футболу.

«Я очень рад вернуться в «Локомотив» и начать новый этап в моей карьере. Хочу использовать весь свой опыт для развития молодых футболистов.

В мои обязанности в первую очередь будет входить оценка профессиональных качеств и помощь в развитии игроков старших возрастов академии, «Локо» U19 и «Казанки».

Это очень интересная и амбициозная задача. В «Локомотиве» есть все возможности, чтобы воспитывать хороших футболистов», – сказал Самедов.

Экс-капитан железнодорожников провел 9 сезонов в команде с 2005 по 2008 год и с 2012 по 2016-й.

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