Самедов стал старшим селекционером «Локо» по молодежному футболу

Экс-полузащитник назначен на должность старшего селекционера клуба по молодежному футболу.

«Я очень рад вернуться в «Локомотив» и начать новый этап в моей карьере. Хочу использовать весь свой опыт для развития молодых футболистов.

В мои обязанности в первую очередь будет входить оценка профессиональных качеств и помощь в развитии игроков старших возрастов академии, «Локо» U19 и «Казанки».

Это очень интересная и амбициозная задача. В «Локомотиве» есть все возможности, чтобы воспитывать хороших футболистов», – сказал Самедов.

Экс-капитан железнодорожников провел 9 сезонов в команде с 2005 по 2008 год и с 2012 по 2016-й.