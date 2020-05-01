Мертенс – лучший бомбардир в истории «Наполи». Он забил 122-й гол и обошел Гамшика

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Форвард «Наполи» Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Бельгиец отличился в ответном матче полуфинала Кубка Италии с «Интером» (1:1, перерыв), и этот мяч стал для него 122-м в футболке неаполитанцев.

Таким образом, он обошел экс-хавбека «Наполи» Марека Гамшика (121 гол). На третьем месте по количеству голов за клуб находится экс-форвард Диего Марадона (115 мячей).

Также Мертенс занимает восьмое место в истории «Наполи» по количеству матчей – 311. Список возглавляет Гамшик – на его счету 520 игр.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» с «Интером».

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