Мертенс – лучший бомбардир в истории «Наполи». Он забил 122-й гол и обошел Гамшика

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
Бельгиец отличился в ответном матче полуфинала Кубка Италии с «Интером» (1:1, перерыв), и этот мяч стал для него 122-м в футболке неаполитанцев.
Таким образом, он обошел экс-хавбека «Наполи» Марека Гамшика (121 гол). На третьем месте по количеству голов за клуб находится экс-форвард Диего Марадона (115 мячей).
🏅 WE HAVE A NEW RECORD GOALSCORER! 🌟 pic.twitter.com/Crx9aOBqyO— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) June 13, 2020
Также Мертенс занимает восьмое место в истории «Наполи» по количеству матчей – 311. Список возглавляет Гамшик – на его счету 520 игр.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» с «Интером».