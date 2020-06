Мертенс – лучший бомбардир в истории «Наполи». Он забил 122-й гол и обошел Гамшика

Форвард «Наполи» стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Бельгиец отличился в ответном матче полуфинала Кубка Италии с (1:1, перерыв), и этот мяч стал для него 122-м в футболке неаполитанцев.

Таким образом, он обошел экс-хавбека (121 гол). На третьем месте по количеству голов за клуб находится экс-форвард (115 мячей).

🏅 WE HAVE A NEW RECORD GOALSCORER! 🌟 pic.twitter.com/Crx9aOBqyO