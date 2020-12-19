Дибала пропустит матчи с «Интером» и «Наполи» из-за травмы колена. Форвард выбыл на 15-20 дней

объявил результаты медицинского обследования форварда , получившего повреждение в матче 17-го тура Серии А с «Сассуоло» (3:1).

У аргентинца диагностирована травма медиальной коллатеральной связки левого колена. Сроки восстановления – 15-20 дней.

Таким образом, Дибала пропустит, помимо прочих, матчи с в Серии А (17 января) и с в Суперкубке Италии (20 января).

В нынешнем сезоне 27-летний форвард провел 11 матчей в чемпионате Италии и забил 2 мяча. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Дибала травмировал ногу в матче с «Сассуоло», его сменил Кулусевски. Ранее поле покинул Маккенни