«Реал» забил 91 гол в 2020 году. Худший результат за 15 лет

«Реал» не смог забить «Осасуне» (0:0) в матче 18-го тура Ла Лиги.

В этой игре команда нанесла 8 ударов, лишь один из них – в створ в исполнении Марко Асенсио. Кроме того, мячи «Реала» дважды были отменены – оба раза нападающий Карим Бензема оказался в офсайде.

Это третья игра из 18 матчей чемпионата в этом сезоне, в которой «Реалу» не удалось забить. Такое произошло и в матче Лиги чемпионов против «Шахтера» (0:2). При этом на дистанции с сезона-2015/16 по сезон-2017/18 у команды была серия из 73 матчей подряд, в которых «Реал» забивал.

После того как Зинедин Зидан во второй раз возглавил «Реал», команда не смогла забить в 15 из 86 матчей (8 из них завершились со счетом 0:0) – около 17%. В первых же приход француза в клуб команда не забила лишь в 9 играх из 149 (три матча закончились со счетом 0:0) – почти 6%.

Сейчас мадридский клуб забил 30 голов в 18 играх Ла Лиги. Это худший показатель по количеству забитых мячей с сезона-2018/19 (26 голов после 18 матчей). Хуже бывало только в 2007 году.

В 2017 календарном году «Реал» забил 156 голов, в 2018 году (Криштиану Роналду играл за «Реал» до июня) – 142, в 2019-м – 100, а в 2020-м – 91, что стало худшим результатом с 2005 года. Количество забитых мячей упало более чем на 40% за три года.

«Реал» забил 1385 голов в 503 матчах с участием Роналду (в среднем 2,7 гола за игру). После его ухода – 241 мяч в 136 играх (среднее – 1,8).