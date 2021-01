Твиттер «Барсы» о фото Месси с «Золотым мячом»: «11 января 2010 года – лучший. 11 января 2021-го – все еще лучший»

Пресс-служба «Барселоны» вспомнила о «Золотом мяче», который форвард команды получил 10 лет назад.

В твиттере клуба появилось фото аргентинца с наградой в самолете, оно подписано так: «11 января 2010 года – лучший. 11 января 2021-го – все еще лучший».

Вчера экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, выступающий за «Виссел Кобе», также вспомнил об этом событии. Он опубликовал фото с Месси, который держит , и Хави.

Ровно 10 лет назад Месси выиграл второй «Золотой мяч», а Иньеста и Хави вошли в топ-3. Церемония вручения награды состоялась 10 января 2011 года.

Jan 11, 2010: The Best

Jan 11, 2021: Still The Best pic.twitter.com/S9aGTSnpie