Твиттер «Барсы» о фото Месси с «Золотым мячом»: «11 января 2010 года – лучший. 11 января 2021-го – все еще лучший»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Золотой мяч соцсети Футбол

Пресс-служба «Барселоны» вспомнила о «Золотом мяче», который форвард команды Лионель Месси получил 10 лет назад.

В твиттере клуба появилось фото аргентинца с наградой в самолете, оно подписано так: «11 января 2010 года – лучший. 11 января 2021-го – все еще лучший».

Вчера экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, выступающий за «Виссел Кобе», также вспомнил об этом событии. Он опубликовал фото с Месси, который держит «Золотой мяч», и Хави.

Ровно 10 лет назад Месси выиграл второй «Золотой мяч», а Иньеста и Хави вошли в топ-3. Церемония вручения награды состоялась 10 января 2011 года.

Семь красивейших зимних маршрутов для путешествия с семьей или друзьями

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья