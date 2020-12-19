Роналд Куман: «Месси нужен «Барсе», чтобы бороться за трофеи»

Главный тренер «Барселоны» высказался о борьбе за трофеи, а также поделился мнением об игре форварда .

«[Борьба за титулы] зависит не только от одного футболиста. Имеет значение характер всей команды. Если все в порядке и в лучшей форме, они могут бороться. Но с учетом того, что есть дистанция, становится сложнее. На этой неделе мы играли хорошо, и это вселяет в меня уверенность.

«Барсе» нужен Лео из-за его важности, эффективности... Он нужен нам. Чтобы бороться за трофеи. Учитывая результат игры, мы смогли заменить и его, и Педри. Не хотели рисковать Араухо, Деста я тоже заменил, так как мы вели в счете.

Месси изо всех сил старается помочь команде. В последнее время у него все хорошо, он очень эффективен. Как и команде, ему было сложно начать сезон, но он всегда был очень мотивирован. Сейчас он забивает больше, но Лео всегда был вовлечен в игру», – сказал Куман.