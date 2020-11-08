Йович хочет уйти из «Реала». Его не устраивает положение в клубе

Нападающий Лука Йович намерен покинуть .

По данным Marca, форварда не устраивает нынешнее положение в клубе, он хочет перейти в другую команду.

Йовича недоволен тем, что он стал третьим выбором для главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Француз предпочитает Мариано Диаса в качестве альтернативы Кариму Бензема.

Ранее сообщалось, что Йович интересен «Милану» и «Айнтрахту», за который он играл до перехода в «Реал».

В этом сезоне 23-летний форвард отыграл 208 минут в 5 матчах «Реала» (один из них – в Лиге чемпионов). В этих играх Йович не отметился результативными действиями. Он не выходил на поле с 8 ноября. Напомним, что серб неоднократно травмировался, а также переболел коронавирусом.

Из-за мышечной травмы Йович пропустит игру 18-го тура против «Осасуны», которая состоится сегодня.

«Реал» приобрел форварда в 2019 году у «Айнтрахта» за 60 млн евро.

С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.