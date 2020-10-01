Зидан не рассчитывает на Йовича. Форвард «Реала» изучает варианты ухода

Нападающий может покинуть команду.

Как сообщает Marca, футболист сейчас не входит в планы главного тренера . Серб приступил к поиску вариантов перехода в другой клуб.

Отмечается, что Йовичу зимой будет сложнее покинуть «Реал», чем летом, поскольку мадридцы не склонны к проведению сделок зимой, особенно в условиях пандемии.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард провел 3 матча в , не отметившись результативными действиями. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.