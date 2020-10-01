Зидан не рассчитывает на Йовича. Форвард «Реала» изучает варианты ухода

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Зинедин Зидан Лука Йович Футбол

Нападающий «Реала» Лука Йович может покинуть команду.

Как сообщает Marca, футболист сейчас не входит в планы главного тренера Зинедина Зидана. Серб приступил к поиску вариантов перехода в другой клуб.

Отмечается, что Йовичу зимой будет сложнее покинуть «Реал», чем летом, поскольку мадридцы не склонны к проведению сделок зимой, особенно в условиях пандемии.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард провел 3 матча в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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