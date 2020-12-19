Оле-Гуннар Сульшер: «В полуфиналах порой встречаешь сильные клубы. «Сити» – лучший в Англии»

Главный тренер подвел итоги полуфинального матча Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:2).

«Ман Сити» по силам забить много прекрасных голов, и это можно принять. Но когда пропускаешь после простых стандартных положений, приходит разочарование. Мы просто были недостаточно хороши в этих ситуациях.

Мы создали недостаточно много хороших моментов. Они, впрочем, тоже. Мы были недостаточно хороши, не хватало изящества, присущего нам в последнее время.

Мы встречались с очень крепким соперником. Они были хороши, а когда они играют хорошо, надо играть очень хорошо, чтобы победить. Этого нам не хватило.

Мы все ближе [к выходу в финал]. Эта версия «МЮ» намного лучше той, что была год назад. Поражения в полуфиналах не связаны с психологией. Порой в полуфиналах ты встречаешь сильных соперников. Вот это с нами и произошло. А «Сити» сейчас, возможно, лучшая команда , – отметил Сульшер в интервью Sky Sports.

«Ман Сити» обыграл «МЮ» (2:0) и встретится с «Тоттенхэмом» в финале Кубка лиги