«Сочи» пожелал удачи «Астон Вилле» перед матчем с «Ливерпулем». Бирмингемцы сыграют молодежкой из-за вспышки ковида

«Сочи» поддержал «Астон Виллу» в преддверии матча с «Ливерпулем» в 3-м раунде Кубка Англии.
«Удачи, парни 🙏», – написала пресс-служба российского клуба.
Бирмингемцы будут играть молодежным составом из-за вспышки коронавируса в команде.
Напомним, летом «Сочи» обыграл «Ростов» со счетом 10:1. Дончане вышли на матч молодежным составом из-за ковида в основной команде. «Сочи» отказался переносить игру.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также матч можно будет посмотреть на сайте в прямом эфире. Начало – в 22:45 по московскому времени.