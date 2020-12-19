«Сочи» пожелал удачи «Астон Вилле» перед матчем с «Ливерпулем». Бирмингемцы сыграют молодежкой из-за вспышки ковида

«Сочи» поддержал в преддверии матча с в 3-м раунде Кубка Англии.

«Удачи, парни 🙏», – написала пресс-служба российского клуба.

Бирмингемцы будут играть молодежным составом из-за вспышки коронавируса в команде.

Напомним, летом «Сочи» обыграл со счетом 10:1. Дончане вышли на матч молодежным составом из-за ковида в основной команде. отказался переносить игру.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также матч можно будет посмотреть на сайте в прямом эфире. Начало – в 22:45 по московскому времени.