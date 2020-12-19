Бруну, Салах, Рэшфорд и Стоунз претендуют на приз лучшему игроку декабря в АПЛ

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АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока декабря.

В список попали голкипер Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», 1 пропущенный мяч в 5 матчах), защитник Бен Ми («Бернли», 1 гол в 6 матчах), Джон Стоунз («Манчестер Сити», 0 пропущенных мячей в 4 матчах), полузащитники Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 3 гола и 4 ассиста в 6 матчах), Анвар Эль-Гази («Астон Вилла», 5 голов в 5 матчах), Томаш Соучек («Вест Хэм», 3 гола в 6 матчах), форварды Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», 5 голов и 2 ассиста в 6 матчах), Мохамед Салах («Ливерпуль», 5 голов и 2 ассиста в 6 матчах).

В ноябре лучшим игроком английской Премьер-лиги был признан Бруну Фернандеш. 

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