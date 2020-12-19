Вейналдум не отклонял предложение «Ливерпуля». Он хочет долгосрочный контракт и повышение зарплаты

Ситуация вокруг полузащитника «Ливерпуля» остается неопределенной.

The Athletic утверждает, что 30-летний хавбек не отклонял последнее предложение о продлении контракта с клубом, как сообщалось ранее. Ситуация, по данным источника, остается неизменной.

Вейналдум, однако, действительно считает, что заслуживает долгосрочный контракт со значительным повышением зарплаты, которое позволило бы ему получать столько же, сколько и самые высокооплачиваемые игроки команды. Сейчас он зарабатывает столько же, сколько при переходе из «Ньюкасла» в 2016 году.

«Ливерпуль» не хочет давать контракт на три или четыре года игрокам в возрасте 30 лет и старше.

Главный тренер «красных» сохраняет надежду на то, что стороны придут к соглашению. Однако немец понимает, что чем дольше ситуация остается в подвешенном состоянии, тем вероятнее уход Вейналдума из . Вне зависимости от дальнейшего развития ситуации, Клопп будет выпускать Вейналдума на поле, поскольку не сомневается в его отношении к делу. Клуб точно не продаст хавбека в зимнее трансферное окно.

Источники, близкие к игроку, настаивают, что футболист еще не решил, где продолжит карьеру, и до сих пор оценивает варианты.

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман очень хочет видеть Вейналдума в своей команде, но не может дать игроку никаких гарантий. 24 января пройдут выборы президента каталонского клуба, и будущее самого Кумана пока не до конца ясно.