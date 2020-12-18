Переговоры «Ливерпуля» и Вейналдума по контракту в тупике. Игрок хочет зарабатывать больше

«Ливерпуль» не может договориться о новом контракте с полузащитником .

Переговоры между сторонами зашли в тупик.

Вейналдум хотел бы остаться, но считает, что достоин более высокой зарплаты, учитывая оклады самых высокооплачиваемых игроков «Ливерпуля».

При этом предложение о новом контракте остается в силе, 30-летний нидерландский футболист просто не принял его.

Тренер Юрген Клопп ранее дал понять, что хочет сохранить Вейналдума, который в этом сезоне сыграл во всех 17 матчах .

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Барселона».