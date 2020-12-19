Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Гранады», «Реал» против «Осасуны»

18-й тур чемпионата Испании открылся матчем «Сельты» и «Вильярреала» (0:4).
В субботу «Севилья» примет «Реал Сосьедад», «Атлетико» сыграет с «Атлетиком», «Барселона» проведет гостевой матч с «Гранадой», а «Реал» – с «Осасуной».
В воскресенье сыграют «Валенсия» и «Вальядолид», а завершится тур в понедельник матчем между «Уэской» и «Бетисом».
18-й тур
- Дата проведения
- 9 января, 16.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 9 января, 18.15, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 9 января, 20.30, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 9 января, 23.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 10 января, 16.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 10 января, 18.15, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 10 января, 20.30, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 10 января, 23.00, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 11 января, 23.00, «Эль Алькорас»
- Дата проведения
- 8 января, 23.00, «Балаидос»
- Голы:
- 0:1 – 5 Жерар Морено, 0:2 – 14 Мойсес Гомес, 0:3 – 19 Парехо, 0:4 – 31 Фер Ниньо.
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Сельта –
Рубен Бланко, Мальо, Араухо, Мурильо, Оласа, Йокушлу, Бельтран (Гонсалес, 73), Денис Суарес, Баэса (Холсгроув, 46), Мендес, Санти Мина.
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Вильярреал –
Асенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Коста, 86), Тригерос (Коклен, 86), Капу (Чуквуэзе, 66), Парехо, Мойсес Гомес (Бакка, 79), Жерар Морено, Фер Ниньо (Пино, 66).
- Предупреждение:
- Мендес (58).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.