Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Гранады», «Реал» против «Осасуны»

18-й тур чемпионата Испании открылся матчем «Сельты» и (0:4).

В субботу примет «Реал Сосьедад», «Атлетико» сыграет с , проведет гостевой матч с «Гранадой», а «Реал» – с «Осасуной».

В воскресенье сыграют и «Вальядолид», а завершится тур в понедельник матчем между «Уэской» и «Бетисом».

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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