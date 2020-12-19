Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Гранады», «Реал» против «Осасуны»

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18-й тур чемпионата Испании открылся матчем «Сельты» и «Вильярреала» (0:4). 

В субботу «Севилья» примет «Реал Сосьедад», «Атлетико» сыграет с «Атлетиком», «Барселона» проведет гостевой матч с «Гранадой», а «Реал» – с «Осасуной». 

В воскресенье сыграют «Валенсия» и «Вальядолид», а завершится тур в понедельник матчем между «Уэской» и «Бетисом». 

Чемпионат Испании

18-й тур

Севилья – Реал Сосьедад
Дата проведения
9 января, 16.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетико – Атлетик
Дата проведения
9 января, 18.15, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика

 

Гранада – Барселона
Дата проведения
9 января, 20.30, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

 

Осасуна – Реал Мадрид
Дата проведения
9 января, 23.00, «Эль-Садар»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Леванте – Эйбар
Дата проведения
10 января, 16.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика

 

Кадис – Алавес
Дата проведения
10 января, 18.15, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика

 

Эльче – Хетафе
Дата проведения
10 января, 20.30, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика

 

Вальядолид – Валенсия
Дата проведения
10 января, 23.00, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика

 

Уэска – Бетис
Дата проведения
11 января, 23.00, «Эль Алькорас»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Вильярреал 0:4 (0:4, 0:0)
Дата проведения
8 января, 23.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Жерар Морено, 0:2 – 14 Мойсес Гомес, 0:3 – 19 Парехо, 0:4 – 31 Фер Ниньо.
СельтаРубен Бланко, Мальо, Араухо, Мурильо, Оласа, Йокушлу, Бельтран (Гонсалес, 73), Денис Суарес, Баэса (Холсгроув, 46), Мендес, Санти Мина.
ВильярреалАсенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Коста, 86), Тригерос (Коклен, 86), Капу (Чуквуэзе, 66), Парехо, Мойсес Гомес (Бакка, 79), Жерар Морено, Фер Ниньо (Пино, 66).
Предупреждение:
Мендес (58).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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