Черчесов мог бы стать политиком, считают Зобнин и Бакаев: «Он строгий, с конкретикой и со стержнем»

Сразу два игрока сборной России считают, что главный тренер национальной команды мог бы стать политиком.

«Станислав Саламович пусть будет. Можно его назвать? Какие у него качества для политика? Он очень строгий, с конкретикой, со стержнем, можно сказать», – сказал хавбек «Спартака» .

«Станислав Саламович Черчесов. Потому что он самый опытный, поживший», – считает полузащитник .

Черчесов не любит прямые сложные вопросы. Реакция бывает неадекватной – вот и Казанскому вне эфира он грубил

«Тренер отвечает, а не оправдывается». Черчесов был вежлив и спокоен, а потом сорвался на комика Позова