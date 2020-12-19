Черчесов мог бы стать политиком, считают Зобнин и Бакаев: «Он строгий, с конкретикой и со стержнем»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Роман Зобнин Зелимхан Бакаев Политика Футбол

Сразу два игрока сборной России считают, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов мог бы стать политиком.

«Станислав Саламович пусть будет. Можно его назвать? Какие у него качества для политика? Он очень строгий, с конкретикой, со стержнем, можно сказать», – сказал хавбек «Спартака» Роман Зобнин.

«Станислав Саламович Черчесов. Потому что он самый опытный, поживший», – считает полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев

Черчесов не любит прямые сложные вопросы. Реакция бывает неадекватной – вот и Казанскому вне эфира он грубил

«Тренер отвечает, а не оправдывается». Черчесов был вежлив и спокоен, а потом сорвался на комика Позова

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