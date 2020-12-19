Черчесов мог бы стать политиком, считают Зобнин и Бакаев: «Он строгий, с конкретикой и со стержнем»

Сразу два игрока сборной России считают, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов мог бы стать политиком.
«Станислав Саламович пусть будет. Можно его назвать? Какие у него качества для политика? Он очень строгий, с конкретикой, со стержнем, можно сказать», – сказал хавбек «Спартака» Роман Зобнин.
«Станислав Саламович Черчесов. Потому что он самый опытный, поживший», – считает полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.
Черчесов не любит прямые сложные вопросы. Реакция бывает неадекватной – вот и Казанскому вне эфира он грубил
«Тренер отвечает, а не оправдывается». Черчесов был вежлив и спокоен, а потом сорвался на комика Позова