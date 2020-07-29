В АПЛ не будет зимней паузы в сезоне-2020/21. Старт – 12 сентября, конец – 23 мая

Английская Премьер-лига опубликовала проект календаря на сезон-2020/21.

Чемпионат Англии стартует 12 сентября и завершится 23 мая.

Подробное расписание всех 380 матчей сезона будет опубликовано не позднее 21 августа.

Как сообщает BBC, АПЛ в новом сезоне отказалась от зимней паузы из-за повышенной плотности календаря, обусловленной пандемией коронавируса. До этого команды отдыхали приблизительно две недели в феврале.

Также сезон-2020/21 будет на пять недель короче стандартного. Это связано с поздним окончанием минувшего сезона.