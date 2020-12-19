Рой Кин о Бруну: «Лучшие игроки проявляют себя в больших матчах. С «Сити» он ничего особо не сделал»

Бывший игрок Рой Кин высказался о хавбеке команды после поражения от «Манчестер Сити» (0:2) в полуфинале Кубка английской лиги.

«Брать трофеи в футболе – это непросто. Последние несколько месяцев Бруну очень хвалят, люди сравнивают его с Кантона и так далее. Но в этой игре Бруну ничего особо и не сделал.

Лучшие игроки проявляют себя в больших матчах. Именно это делал Кантона – такие игроки забирали трофеи. Этой команде этого немного не хватает.

«МЮ» нужны 1-2 игрока, без сомнения, им нужен менталитет и уверенность в победе в полуфинале, чтобы преодолеть черту», – сказал Кин в эфире Sky Sports.