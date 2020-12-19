Вячеслав Чанов: «Упражнения Нойера и Де Хеа нам преподносят как что-то прогрессивное. В школе ЦСКА мы применяли это лет восемь назад»

Бывший тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о российской вратарской школе.

– Стабильность – главная черта нашей вратарской школы. Во все времена. Звезд с неба мы не хватали, не совершали сумасшедших сэйвов, играли просто и разумно. Наверно, из-за этого футбольного лаконизма лучшим вратарем в истории считается наш .

Если честно, мы в нашем вратарском кругу удивлялись, видя немецкие и английские тренировки.

– Почему?

– Мне показывали упражнения – а мы их начали делать еще лет семь назад. То, что сейчас делает Де Хеа, мы применяли в школе ЦСКА лет восемь назад. А удивительно то, что эти упражнения – Нойера и Де Хеа – нам преподносят как что-то новенькое, прогрессивное.

Раньше в наших клубах было много иностранных вратарей, а теперь везде наши. Значит, подготовка в лучшую сторону поменялась.

Дают плоды слеты тренеров вратарей, на которых мы делимся опытом. Такие собрания и система лицензирования тренеров вратарей добавляют профессионализма нашей работе. Мы с и Мишей Бирюковым организовали это движение семь лет назад, – сказал Чанов.