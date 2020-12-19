Агент Игнатьева Агузаров: «С хорошими мальчиками ничего не выиграть, как говорит Моуринью. Никто не знает, как он пашет на тренировках»

, агент нападающего , прокомментировал видео с отдыха футболиста, на котором он танцует с бутылкой пива.

«Во-первых, хочу поздравить Ваню с днем рождения! Ему непросто дался последний год.

Я уверен, что его настойчивость и боевой характер принесут плоды. Люди обсуждают, как он танцует на пляже. Они, не зная его, готовы осуждать его кажущуюся беззаботность. При этом никто из них не знает, как он пашет на тренировках.

Ваня никогда не будет заниматься показухой и нарочно выкладывать видео из тренажерного зала, чтобы заслужить похвалу и одобрение. Кстати, всем видно, что он в отличной физической форме. Он не будет хорошим пай-мальчиком, но, как говорит самый титулованный тренер мира Моуринью, с хорошими мальчиками ничего не выиграть.

А еще хочу сказать: спросите друзей Ивана, и они вам скажут, что он отличный товарищ, на которого можно положиться. Я знаю, как он помогает ребятам из детских домов и больницам в родном Ачинске, но сам Ваня об этом не расскажет.

Поэтому хочу всем нам пожелать перед Рождеством поменьше торопиться осуждать тех, кого не знаешь, и больше помогать другим, особенно в наше непростое время. А Ваню еще раз с праздником. С днем рождения, Иван! Будь собой!» – сказал Агузаров.

Игнатьев выложил в сторис танец с бутылкой пива. Но быстро удалил из-за хейта