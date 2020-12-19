«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 0:0. Погба, Бруну, де Брюйне и Стерлинг играют. Онлайн-трансляция

В полуфинале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле играет с «Манчестер Сити». Победитель в финале встретится с «Тоттенхэмом».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 6 января, 22.45, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Хендерсон, Уан-Биссака, Линделеф, Шоу, Магуайр, Погба, Фред, Мактомини, Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Марсьяль.
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Манчестер Сити –
Стеффен, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Зинченко, Гюндоган, Фернандиньо, Марез, де Брюйне, Стерлинг, Фоден.